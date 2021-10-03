Александр Стоянов поделился, что играет с Екатериной Кухар в карты на сексуальные желания

Александр Стоянов поделился, что играет с Екатериной Кухар в карты на сексуальные желания

Мужчина также признался, что он — азартный игрок.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов признался, что любит играть в азартные игры.

В программе "Світське життя" знаменитость поделился, что даже с коллегами в театре обожает спорить на "слабо".

"На слабо у нас все делается в театре: и на сцене, и за кулисами. Я люблю играть на деньги, хотя папа меня в детстве за это немного ругал", — рассказал звезда.

Со своей стороны, его жена, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала, что ее папа также научил играть в различные карточные игры. Поэтому супруги любят играть в "дурака", "деберц", "бридж", "пьяницу" и "ведьму".

Стоянов поделился, что играет с Кухар на сексуальные желания.

"Мы с Екатериной очень любим играть на разные желания. Желание 18+", — рассказал артист.

Напомним, ранее в программе Потап рассекретил, где будет отдыхать с Каменских в этом месяце. Пара выбрала две страны.

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