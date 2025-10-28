Александр Стоянов впервые раскрыл серьезную травму, из-за которой завершил балетную карьеру на пике формы

Александр Стоянов / © instagram.com/stoianov_oleksandr

Бывший премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов раскрыл причину, по которой завершил балетную карьеру.

Еще год назад танцор объявил, что покидает сцену. Это решение стало для поклонников его творчества настоящим шоком. Более того, Александр Стоянов как раз находился на пике формы. Но танцор в своем Instagram признается, что на его решение повлиял ряд факторов. В частности, он получил серьезную травму - разрыв паховой связки, что делало невозможным его выступления.

"В 2024 году во время гастролей по Америке со спектаклем "Жизель" я получил травму - разрыв паховой связки. До нее было еще много мелких травм. И продолжил работу над туром как продюсер и продакшн-менеджер", - говорит танцор.

Также Александр Стоянов поделился, что достиг в балетной карьере того, чего хотел. Сейчас же он хочет развиваться как продюсер, организовывать выступления в разных странах и помогать развиваться молодым талантам. Правда, танцор все же намекнул, что не уйдет со сцены просто так, а устроит прощальный мировой тур.

"Я станцевал уже все, что только можно на украинских и мировых сценах, и всегда хотел, чтобы меня запомнили как эффектного танцора с красивой фигурой и высоким прыжком. Сейчас я могу сделать больше для мирового балета как продюсер: организуя выступления в разных странах, давая шансы молодым артистам, помогая им развиваться. Потому что балет - это искусство молодых. Но думаю, что прощальный мировой тур все же стоит сделать...", - подытожил танцор.

