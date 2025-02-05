Ветеран войны и "Холостяк" Терен дал свой прогноз об окончании войны и какой будет победа

Также ветеран высказался о победе Трампа в президентских выборах США и как это отразится на Украине.

Общественный деятель, ветеран войны, герой шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, который ранее рассказал о размере пенсии, дал прогноз об окончании полномасштабной войны и озвучил свои мысли, какой будет победа Украины.

Ветеран рассказал Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала, что ему, как и всем украинцам, хотелось бы скорейшего мира и только на приемлемых для Украины условиях. В частности, чтобы страна вернула контроль над всеми оккупированными Россией территориями, в том числе Донецкой и Луганской областями и Автономной Республикой Крым. Однако Терен считает, что этого не удастся сделать.

"Все-таки колебания между цинизмом и каким-то желанием собственным, возможно, где-то инфантильным или мечтательным, сложно ответить о том, какой…Мир, конечно, приемлемым для меня был бы, как и для всех украинцев, территории наши все вернуть и чтобы все было на своих местах. Но, очевидно, что я прекрасно понимаю, что нам это не удастся", - поделился своими мыслями ветеран войны.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

Александр Будько убежден, что какой будет окончание войны зависит только от Украины. Победа в президентских выборах США Дональда Трампа не принесет украинцам долгожданного мира. Терен убежден, что только украинцы могут его добыть и ради победы в войне необходимо вложить все ресурсы и силы.

"Все надеялись на Трампа, кроме меня. Я просто не понимаю, почему мы должны на кого-то надеяться и ожидать от кого-то чего-то, вместо того, чтобы действовать самим. Мне кажется, что не совсем как-то речь идет о победе в том смысле, в котором все ожидали от Америки, что там Штаты вот придут, придет Трамп и своим железным кулаком наведет порядок. Нет, мы сами, только мы сами можем его навести. Ни Франция, ни Германия, ни Штаты. Нам не нужно ни от кого ждать разрешений и пособий. Я считаю, нужно всеми своими ресурсами и силами направлять их собственно на победу", - отметил Будько.

Александр Терен и Маричка Падалко / Фото: ТСН.ua

Александр Терен считает, что война все же завершится переговорами. По словам ветерана, он не хочет нагонять какой-то страх, однако следует понимать, что перемирие также может быть на неприемлемых для Украины условиях. Тем не менее, Терен подчеркнул, что не нужно опускать руки, а продолжать дальше бороться и делать это до последнего.

"Я считаю, что все же, наверное, будут какие-то переговоры. Об этом много где говориться, и много где и за границей об этом говорят. Так что, к сожалению, это вряд ли будет в приемлемых для нас условиях. Это тоже надо понимать. Трудно думать и не хочется нагонять и на людей страха какого-то, но хочется сказать, что бороться точно стоит и бороться стоит до последнего", - подчеркнул ветеран войны.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен признался, когда произошел раскол в отношениях с Инной Белень. Также ветеран войны признался, почему не нашел любовь на шоу "Холостяк".

Читайте также: