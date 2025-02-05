"Холостяк" Терен ответил на упреки, что получил ранение в состоянии опьянения, и рассказал, как это произошло на самом деле

Герой проекта "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько, который раньше назвал причину раскола отношений с Инной Белень, ответил на упреки, что получил серьезные ранения в состоянии алкогольного опьянения.

После выхода романтического реалити в эфир нового "Холостяка" начали активно обсуждать. Конечно, не обошли вниманием и его серьезные травмы, которые он получил на войне. Дошло до того, что начали появляться разные слухи, что это произошло якобы в состоянии алкогольного опьянения. Александр Терен в интервью Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала говорит, что связывался с мужчиной, который первым начал распространять такую информацию. Оказалось, что они служили вместе, однако в тот момент, когда Будько получил ранения, военный уже находился в госпитале, поэтому просто распространял слухи. По словам Александра, мужчина извинился перед ним. Что же касается блогерши, которая начала в YouTube это публично заявлять, то Терен хотел судиться с ней, но передумал, чтобы лишний раз не пиарить.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

"Я, честно, думал о судебном иске, но это лишь бы сработало репутационно для нее. Я написал тому мужчине, который написал этот комментарий. Оказалось, что он действительно служил со мной в одно время, только в тот момент он уже был в госпитале, и он просил прощения, у меня есть скриншоты. Он это услышал от кого-то, просил прощения и не знал, что это будет иметь последствия", - отметил ветеран войны.

Кстати, Маричка Падалко предоставила доказательства, почему Александр Терен получил серьезные ранения во время выполнения боевого задания и не был в состоянии алкогольного опьянения. Ведущая отметила, что первые протезы ветерану уплатило государство. Однако если бы военный получил ранения в состоянии алкогольного опьянения, то средства бы на его лечение не выделялись.

Маричка Падалко / Фото: ТСН.ua

"У меня есть железобетонный аргумент, почему ты был трезв. Я знаю, что, кроме того, что ты делал протезы в США, у тебя есть и украинские протезы, которые финансировало государство. Но ведь ты знаешь, что по закону, если ты погиб, если ты получил ранения серьезные в состоянии алкогольного опьянения, то государство не будет денег тратить", - добавила Маричка Падалко.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен откровенно рассказал об отношениях до шоу "Холостяк". Также ветеран войны признался, почему разошелся с девушкой Дарьей, которая провожала его на фронт.

Читайте также: