- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 565
- Время на прочтение
- 1 мин
Александр Терен получил от Зеленского орден "За заслуги": "Никогда не просил медалей или отличий"
Ветеран войны уже прокомментировал получение почетной награды.
Ветеран войны Александр "Терен" Будько получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени.
Об этом Александр рассказал в своем Instagram, а также опубликовал фото, как главнокомандующий вручал ему почетную награду. Ветеран войны говорит, что все началось с утреннего телефонного звонка. У Александра поинтересовались, сможет ли он присутствовать на награждении 14 января, а тот, конечно же, ответил согласием.
Будько говорит, что никогда ничего не делал для того, чтобы получать награды. Также ветеран войны отмечает, что не просил и не стремился к медалям или отличиям. Однако орден Александр получил с благодарностью, ведь это доказательство, что он сделал что-то полезное.
"Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая наград. Иначе - зачем тогда вообще что-то делать? Я не уверен, что заслуживаю наград. Но принимаю их с благодарностью - потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное", - прокомментировал ветеран войны.
Напомним, недавно Александр Терен резко "наехал" на кулинара Евгения Клопотенко из-за одного из заведений еды, работающего под его брендом. Повар ему уже ответил на критику.