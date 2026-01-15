Александр Терен получил от Зеленского орден "За заслуги": "Никогда не просил медалей или отличий"

Александр Терен и Владимир Зеленский / © instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран войны Александр "Терен" Будько получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени.

Об этом Александр рассказал в своем Instagram, а также опубликовал фото, как главнокомандующий вручал ему почетную награду. Ветеран войны говорит, что все началось с утреннего телефонного звонка. У Александра поинтересовались, сможет ли он присутствовать на награждении 14 января, а тот, конечно же, ответил согласием.

Будько говорит, что никогда ничего не делал для того, чтобы получать награды. Также ветеран войны отмечает, что не просил и не стремился к медалям или отличиям. Однако орден Александр получил с благодарностью, ведь это доказательство, что он сделал что-то полезное.

Александр Терен получил орден "За заслуги" / © instagram.com/tsvit_terenu

"Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая наград. Иначе - зачем тогда вообще что-то делать? Я не уверен, что заслуживаю наград. Но принимаю их с благодарностью - потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное", - прокомментировал ветеран войны.

Александр Терен получил орден "За заслуги" / © instagram.com/tsvit_terenu

