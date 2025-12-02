Александр Терен после признаний в романе с Мандзюк раскрыл, в каких отношениях находится с ней сейчас

Александр Терен и Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Ветеран войны и экс-участник шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько признался, в каких сейчас находится отношениях с блогершей Еленой Мандзюк.

В частности, парочка раньше довольно тесно общалась. Более того, ходили слухи об их романе. Осенью Александр Терен дал понять, что их действительно связывали близкие отношения. Но сейчас же ветеран войны в интервью "24 Каналу" говорит, что они уже не общаются и не поддерживают связь.

Тем не менее, Александр Терен считает Елену замечательным человеком. Кроме того, он благодарен ей за помощь военным. Также Терен признается, что был знаком с ее детьми, а после прекращения общения с их мамой скучает по ним.

Александр Терен и Елена Мандзюк

"Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все хорошо", - говорит ветеран войны.

Отметим, почему Александр Терен и Елена Мандзюк не общаются - остается неизвестным. Однако ранее блогерша дала понять, что произошло что-то серьезное. К слову, она заблокировала Александра в социальных сетях.

Напомним, сейчас Терену приписывают отношения с экс-участницей 14 сезона "Холостяка" Виточкой. Недавно парочка подогрела слухи об их романе.