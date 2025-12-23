Александр Терен закрутил новый роман: что известно о его избраннице и чем она занимается

Александр Терен и его новая избранница

Личная жизнь Александра Терена, который был главным героем «Холостяка-13», снова привлекает к себе большое внимание фанов.

Так, недавно после периода слухов и интриг звезда впервые осторожно дал понять, что его сердце больше не свободно. И хотя сам он говорил о новых отношениях сдержанно и без подробностей, Сеть быстро взялась за собственное расследование.

Как сообщает Telegram-канал Instaмания, новой избранницей Терена стала Екатерина Смачило. По информации в Instagram, женщине 33 года, и она имеет солидный профессиональный бэкграунд. Екатерина работала в сфере политического и кризисного пиара, участвовала в проектах, связанных с послевоенным восстановлением Украины, а сейчас развивает собственный бизнес.

Новая избранница Александра Терена

Кроме предпринимательской деятельности, Смачило основала образовательно-развлекательный проект и читательский клуб. На ее странице в соцсетях немало контента, посвященного украинской культуре — традициям, обычаям и интересным литературным фактам.

Не обходится и без внимания к внешности. В ленте Екатерины время от времени появляются откровенные и стильные фото, которые активно обсуждают ее подписчики. В то же время совместных снимков с 29-летним Александром Тереном в ее профиле пока нет, как и публичных комментариев от самого героя реалити. Тем не менее, он подписан на избранницу и оставляет лайки на публикациях.

