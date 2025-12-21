Александр Терен закрутил роман и впервые вывел новую избранницу на публику

Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Ветеран войны и экс-участник шоу «Холостяк» Александр «Терен» Будько официально подтвердил новые отношения.

Так, Александра с новой избранницей заметили журналисты blik.ua во время концерта, который на днях организовала рэпер alyona alyona в киевском Дворце спорта. Звезда весь вечер провел в компании молодой девушки и впервые подтвердил, что в его жизни начался новый романтический этап.

Александр признался, что это их первый совместный выход в таком публичном формате. В то же время отметил, что новые отношения не скрывает принципиально, но раньше не афишировал их в медиапространстве.

«В таком месте — впервые. Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить. Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет», — поделился Терен.

Александр Терен с новой избранницей / © blik.ua

На вопрос о том, как давно они вместе, ветеран ответил лаконично: роман начался не так давно — «буквально с зимы». В то же время имя избранницы и подробности ее жизни Александр раскрывать не стал.

«Это как с детьми. Пока смайлик, чтобы не сглазили», — с улыбкой объяснил он.

К слову, Александр Терен был главным героем 13-го сезона романтического шоу «Холостяк», где в финале его сердце завоевала Инна Белень. Однако, их дороги после проекта разошлись. Поэтому долгое время ветерану приписывали романы с несколькими девушками, в частности, блогершей Еленой Мандзюк и экс-участницей «Холостяка-14» Виточкой Зварич. Но все это оказалось лишь слухами.

