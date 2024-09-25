Александр Усик нежно поздравил жену с 15-й годовщиной брака и показал их редкие совместные фото

Супруги 15 лет живут в официальном браке, а в отношениях уже более 20.

В семье украинского боксера Александра Усика особенный праздник.

Спортсмен вместе со своей женой Екатериной отмечает 15-ю годовщину со дня свадьбы. Поэтому по случаю особой даты в семейной жизни боксер посвятил возлюбленной пост в Instagram. В частности, он опубликовал видео, где собрал множество их редких совместных фото.

Кроме того, Александр Усик публично обратился к возлюбленной, нежно поздравив ее с годовщиной. Боксер поблагодарил избранницу за то, что она всегда рядом, поддерживает, меняется их жизнь к лучшему и каждый день делает его счастливой. Спортсмен также отметил, что невероятно благодарен жене за детей.

Александр Усик в 15-ю годовщину брака восхитил кадрами с женой и публично обратился к ней

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз, у нас годовщина, 15 лет со дня свадьбы, но вообще больше 20 лет мы вместе. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты дала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота ощущается даже на расстоянии, меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях, да, тебе иногда не нравится какие-то мои действия, и ты всегда говоришь мне правду", — обратился к избраннице боксер.

Александр Усик подчеркнул, что невероятно благодарен судьбе за жену, ведь именно такой он себе ее и представлял.

Александр Усик с женой / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Мне нравится просто смотреть на тебя, я невероятно люблю твои завтраки, когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева", — добавил боксер.

Напомним, в этом году Александр Усик и его жена стали родителями в третий раз. Недавно Екатерина показывала милые кадры, как боксер проводит время с 7-месячной дочкой.

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