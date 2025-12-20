Александр Усик станцевал в детском саду дочери и восхитил своим аксессуаром с ушками на голове

Александр Усик с женой Екатериной и дочерью Марией / © instagram.com/usyk_kate1505/

Украинский боксер Александр Усик восхитил появлением на детском празднике своей младшей дочери Марии.

Спортсмен посетил новогодний утренник дочери Марии, которой всего полтора года. Милыми кадрами с события поделилась жена боксера Екатерина Усик в своем Instagram. Для маленькой Марии родители выбрали праздничный образ: черное боди и пышную красную юбочку с пайетками.

А вот сам Усик решил добавить к сдержанному повседневному образу настоящего новогоднего настроения — на его голове красовался черный обруч с ушками Минни Маус и красным бантиком, подобранным в тон дочкиному наряду. Он станцевал с ней с колокольчиком в руках.

На опубликованных кадрах видно, как боксер активно вовлечен во все, что происходит вокруг. Усик развлекал Марию, поддерживал ее во время активностей и постоянно был рядом, чтобы дочь не испугалась и чувствовала себя спокойно среди других детей и педагогов. Высокий спортсмен, который едва не сравнялся с новогодней елкой, сразу стал настоящей звездой праздника.

«Первый новогодний праздник», — коротко и мило подписала видео Екатерина Усик.

Александр Усик с дочерью / © instagram.com/usyk_kate1505/

