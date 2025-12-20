- Дата публикации
Александр Усик станцевал в детском саду дочери и восхитил своим аксессуаром с ушками на голове
Боксер поддержал малышку на ее первом новогоднем празднике.
Украинский боксер Александр Усик восхитил появлением на детском празднике своей младшей дочери Марии.
Спортсмен посетил новогодний утренник дочери Марии, которой всего полтора года. Милыми кадрами с события поделилась жена боксера Екатерина Усик в своем Instagram. Для маленькой Марии родители выбрали праздничный образ: черное боди и пышную красную юбочку с пайетками.
А вот сам Усик решил добавить к сдержанному повседневному образу настоящего новогоднего настроения — на его голове красовался черный обруч с ушками Минни Маус и красным бантиком, подобранным в тон дочкиному наряду. Он станцевал с ней с колокольчиком в руках.
На опубликованных кадрах видно, как боксер активно вовлечен во все, что происходит вокруг. Усик развлекал Марию, поддерживал ее во время активностей и постоянно был рядом, чтобы дочь не испугалась и чувствовала себя спокойно среди других детей и педагогов. Высокий спортсмен, который едва не сравнялся с новогодней елкой, сразу стал настоящей звездой праздника.
«Первый новогодний праздник», — коротко и мило подписала видео Екатерина Усик.
