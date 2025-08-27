Александр Усик вместе с Иво Бобулом зажгли сцену и спели дуэтом на благотворительном вечере

Александр Усик и Иво Бобул

Реклама

Украинский боксер Александр Усик вместе с певцом и композитором Иво Бобулом спели на одной сцене в рамках благотворительного вечера по сбору средств для детей из Николаева.

Александр Усик вместе с женой Екатериной организовали благотворительный ужин для родных, друзей и звездных гостей. Цель мероприятия — поддержать детей из Николаева, которые потеряли родителей в результате войны.

Настоящей изюминкой вечера стал неожиданный дуэт Усика с легендарным Иво Бобулом. Во время исполнения хита "Розмова з тобою" боксер сначала подтанцовывал, но впоследствии получил от артиста микрофон и присоединился к пению. Зажигательный номер вызвал громкие аплодисменты и стал одним из самых ярких моментов вечера.

Реклама

Дата публикации 11:38, 27.08.25 Количество просмотров 18 Усик и Бобул зажгли вместе на сцене

Александр Усик уже не раз признавался в своей любви к песням Иво Бобула, под которые нередко устраивает веселые танцы. На этот раз он не только танцевал под другие хиты артиста, но и разделил сцену с кумиром.

Кроме звездного композитора, на благотворительном ужине присутствовали DREVO, MONATIK, Андрей Бедняков и Надя Дорофеева, с которой боксер также танцевал и наслаждался выступлением.

Напомним, недавно жена Александра Усика восхитила теплыми семейными фото с дочкой. Семья решила устроить летний фотосет.