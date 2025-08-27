- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
Александр Усик вместе с Иво Бобулом зажгли сцену и спели дуэтом на благотворительном вечере
На звездном вечере собирали средства для детей, которые потеряли родителей из-за войны.
Украинский боксер Александр Усик вместе с певцом и композитором Иво Бобулом спели на одной сцене в рамках благотворительного вечера по сбору средств для детей из Николаева.
Александр Усик вместе с женой Екатериной организовали благотворительный ужин для родных, друзей и звездных гостей. Цель мероприятия — поддержать детей из Николаева, которые потеряли родителей в результате войны.
Настоящей изюминкой вечера стал неожиданный дуэт Усика с легендарным Иво Бобулом. Во время исполнения хита "Розмова з тобою" боксер сначала подтанцовывал, но впоследствии получил от артиста микрофон и присоединился к пению. Зажигательный номер вызвал громкие аплодисменты и стал одним из самых ярких моментов вечера.
Александр Усик уже не раз признавался в своей любви к песням Иво Бобула, под которые нередко устраивает веселые танцы. На этот раз он не только танцевал под другие хиты артиста, но и разделил сцену с кумиром.
Кроме звездного композитора, на благотворительном ужине присутствовали DREVO, MONATIK, Андрей Бедняков и Надя Дорофеева, с которой боксер также танцевал и наслаждался выступлением.
Напомним, недавно жена Александра Усика восхитила теплыми семейными фото с дочкой. Семья решила устроить летний фотосет.