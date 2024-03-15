Александр Волошин честно ответил, стоит ли он на военном учете и получал ли повестку

Украинский блогер и экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин признался, как относится к тому, что в любой момент его могут мобилизовать.

Так, знаменитость уверяет, что состоит на военном учете, а его документы – в военкомате. По словам Волошина, повестку он не получал, но волнуется. Впрочем, самостоятельно идти в ТЦК и вступать в армию как доброволец блогер не планирует.

"Я, как и все, волнуюсь по этому поводу. Как в абсолютно таких условиях, как и все мужчины в Украине. Мне повестка не приходила. Из-за чего она не приходила – просто не приходила, или потому, что я много помогаю, не знаю. Или волнуюсь? Волнуюсь. Мои документы есть в военкомате. Сам в ТЦК? Пока нет такого закона, который бы заставлял", - рассказал Александр в интервью Марии Довбенко.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, ранее Волошин публично выступал против мобилизации блогеров и аргументировал это тем, что публичные люди помогают закрывать многомиллионное собрание в помощь ВСУ.

Напомним, что недавно Александр Волошин признался, что его подставил известный украинский актер и режиссер Руслан Ханумак и опубликовал ролик при его участии против его воли.

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