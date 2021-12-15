Александр Волошин объяснил, зачем увеличивал губы и резко ответил хейтерам

Блогер получил уже ряд негативных сообщений.

Украинский блогер и жених певицы Анны Тринчер – Александр Волошин – на днях увеличил себе губы.

Теперь бизнесмен объяснил, зачем это сделал. Как признался звезда Сети в своем Instagram, он проиграл спор с друзьями во время игры.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

instagram.com/voloshyn_xx

Впрочем, Саша отметил, что если бы он сам хотел увеличить губы, то сделал бы это.

"Несмотря на то, что наше общество пропитано стереотипностью и сейчас в моем директе вот такие сообщения: "Фу, баба", "Как можно, ты же мужчина", "Фу отписка". Та отписывайтесь сколько угодно, хейтите сколько угодно и бойтесь тоже! Но, мужчины, поверьте, я больше мужик, чем вы все вместе взятые. Я не буду перечислять то, что я подарил маме тачку, дяде, когда он был в тяжелой ситуации, подарил инструмент для заработка (тоже машину), каждый месяц скидываю деньги бабушке и маме, помогаю нуждающимся и т. д. Хотя я уже это перечислил и я сделал это намеренно, чтобы те кто пишут что "я не мужик" прочитали это и задумались — а может все-таки ты не мужик? Ты мужик, потому что у тебя есть борода? Или может потому, что ты работаешь грузчиком? Или потому, что умеешь п**дато биться? Ну-ну", – прокомментировал он.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Волошин добавил, что пусть он будет "не мужиком с накачанными губами", но будет зарабатывать на этом сотни тысяч долларов и обеспечивать свою семью.

Блогер также отметил, что хочет вокруг себя формировать людей со свободными взглядами, которые могут управлять своей жизнью и делать только то, что они хотят, а не то, что им диктуют. А своим подписчикам звезда Сети посоветовал не давать влиять на их решения другим людям.

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