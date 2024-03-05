Александр Волошин пожаловался, что его публично подставил Ханумак и испортил их отношения с Тринчер

Украинский блогер Александр Волошин пожаловался, что его публично подставил актер и режиссер Руслан Ханумак.

Конфликт между знаменитостями возник из-за нового подкаста Ханумака "Ідеально розлучені". В частности, видео снималось в той же студии, где раньше работали блогерша Алина Шаманская и певица Анна Тринчер. Более того, даже название подкаста Ханумака составлено из проектов девушек "Розлу(ю)чена" и "Неідеальна я".

Подкаст Руслана Ханумака (сверху), подкаст Алины Шаманской (снизу) / Фото: instagram.com/shamankaa

Александр Волошин стал первым героем проекта режиссера. Блогер считал, что просто участвует в подкасте. Но впоследствии, когда вышел анонс видео, Волошин понял, что проект Ханумака является насмешкой над шоу Шаманской и Тринчер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Увидел, что вышел тизер у Ханумака о нашем выпуске, который мы сняли. Я увидел, что это пародия-стеб на подкаст Ани и Алины. Он мне говорил, что это будет одна и та же студия, а потом на постпродакшне они добавили вот это название "Ідеально розлучені", типа стеб над Алиной и Аней. Я сразу написал, что я не хочу это выпускать, потому что Ане это неприятно. Он меня пытался убеждать, что это все норм. Я попросил не выпускать, а он все равно выпустил ", – пожаловался блогер.

Волошин говорит, что просил Ханумака не публиковать выпуск. Более того, блогер даже был готов взять на себя все финансовые расходы и покрыть их. В частности, Александру не хотелось портить отношения с Тринчер и Шаманской.

Пост Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я ему предложил заплатить за монтаж, съемку и аренду студии. Сказал, что он может скинуть всю ответственность на меня", — добавил Волошин.

Пост Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В конце концов, Ханумак опубликовал подкаст. Сейчас же Волошин планирует жаловаться на видео, чтобы его удалили с YouTube.

"Я буду сейчас кидать жалобы. Это видео все равно удалят из YouTube", — подчеркнул Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, ранее Алина Шаманская тоже отреагировала на новый подкаст своего экс-мужа, который является пародией на ее проект, назвав его "дном".

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