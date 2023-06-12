Александр Волошин признался, как заработал на свой первый бизнес: "Была очень тяжелая работа"

Муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин, рассказал, как зарабатывал деньги на свое будущее.

В достаточно юном возрасте будущий блогер понял, что нужно строить бизнес и открыл свой онлайн-магазин, однако денег на развитие компании у него не было. Так что на третьем курсе университета Александр принял решение поехать зарабатывать за границу.

"У меня был тот магазин, он приносил мне где-то тысячу долларов в месяц, меня это не устраивало. Мне хотелось, чтобы он приносил две, три, пять. Хотелось свой офис. Кредиты брать я боялся и до сих пор боюсь. У родителей просить. "Мама — учитель, отец — военный. Что брать? Единственное, что они заплатили 500 долларов, чтобы я поехал работать", — рассказал Волошин в интервью Рамине Эсхакзай.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Так Волошин попал на завод в Германии, где ему по 12 часов приходилось работать фасовщиком курицы. Работа, по словам блоггера, была очень тяжелой и ему даже приходилось терпеть унижение со стороны руководства.

"Линия такая едет, как в супермаркете, громко, ты в берушах. Твоя задача — вылетает 16 пакетов с курицей, ты берешь восемь и должен их упаковать в коробки. Упаковывать надо очень быстро и пустить дальше по линии. Это было невозможно. Ты восемь. часов стоишь, потом у тебя перерыв 15 минут, и снова стоишь еще четыре часа.А еще нам выдавали перчатки, потому что курица была мороженая.Но ими было тяжело ее взять, потому что она постоянно ускользала.В первый день у меня так накопилось ее.Приходили начальники и смотрел взглядом, что убьет сейчас и говорил: "Ты говно, ты тварь, з*лупа украинская". Это была очень тяжелая работа", — вспомнил Волошин.

Благодаря этой работе Александру удалось заработать три тысячи евро. Эти деньги и две тысячи, которые он одолжил у бывшей девушки, он вложил в свой магазин, который и стал началом его крупного бизнеса.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Теперь Александр активно ведет свой бизнес и даже обучает этому других. Заработанные средства блоггер охотно тратит на разных. Например, недавно Волошин ошеломил подарком для жены Анны Тринчер за 70 тысяч долларов.

Читайте также: