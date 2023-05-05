Александр Волошин признался, сколько зарабатывает в месяц и содержит ли Анну Тринчер

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, рассказал о своем доходе.

Как известно, Александр имеет разные каналы заработка. Знаменитость, кроме блогерства, также занимается бизнесом и даже строит певческую карьеру. В программе "Слава+" Волошин признался, что он не может выделить какое-либо одно из своих направлений деятельности. Блогер признался, что ему хватает времени на все.

"Блогерство для меня – это бизнес. Я не делаю там рекламу, но использую тот трафик, который у меня есть, иначе. Не так, как все. У меня компания по онлайн-образованию. Четыре месяца назад я ее сделал как платформу. Это были учебные курсы", — рассказал о доходе Волошин.

Правда, сколько он зарабатывает в месяц, блогер говорить не стал, лишь уточнил, что эта сумма больше 50 тысяч долларов.

"Я не буду говорить сумму. Я не боюсь, что мне будет прилетать. Но эта сумма может посеять лишние мысли у людей, которые мне сейчас не нужны. Это не потому, что я не хочу что-то говорить, потому что на данный период времени я понимаю, что те мысли и ощущения, которые эта сумма вызовет у людей, мне сейчас не нужны. Это больше 50 тысяч долларов", — объяснил Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Он также признался, что в их семье с Анной Тринчер больше зарабатывает он, и рассказал, как они распределили бюджет между собой.

"Я плачу за квартиру, я оплачиваю домработницу, еду, походы в рестораны, отдых. Свою карьеру Аня обеспечивает сама. Я удерживаю домашние штуки. А именно своим саморазвитием Аня занимается сама, я их не оплачиваю. Не потяну", — прокомментировал Волошин.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Не стал скрывать Волошин и то, что делает с заработанными деньгами. По словам блогера, он не тратит свой доход, а инвестирует: "Я не люблю тратить деньги. Я их по разным корзинкам разбрасываю, хочу чувствовать себя в безопасности. Я хочу застраховать себя от разных непредсказуемых случаев", — объяснил Волошин.

Напомним, недавно Александр Волошин выпустил совместный трек с рэпером Хасом. Дуэтная эмоциональная работа артистов вышла под названием "Сонце".

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