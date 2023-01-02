Александр Волошин рассекретил дорогой подарок Анне Тринчер на Новый год

Муж подарил жене то, о чем она давно мечтала.
Блогер Александр Волошин рассекретил, какой ценный дорогой вручил жене, певице Анне Тринчер, на Новый год.
Как рассказал блогер, исполнительница около двух недель у него просила, чтобы тот купил ей новый iPhone. Впрочем, как оказалось, Александр готовил этот подарок жене на Новый год.
"Аня меня недели две просила купить 14-й айфон… И у меня было два варианта: молчать или признаться, что я его уже давно купил", — поделился блогер.
Александр решил не портить Анне сюрприз, поэтому не признался, что купил ей телефон в подарок на Новый год. Когда же блогер вручил певице iPhone, она была безумно счастлива.
Напомним, на утро Нового года Анна Тринчер показала, как выглядела после празднования. Артистка опубликовала фотографию, где изображена с мужем в постели.
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