Александр Волошин рассекретил дорогой подарок Анне Тринчер на Новый год

Муж подарил жене то, о чем она давно мечтала.

Блогер Александр Волошин рассекретил, какой ценный дорогой вручил жене, певице Анне Тринчер, на Новый год.

Как рассказал блогер, исполнительница около двух недель у него просила, чтобы тот купил ей новый iPhone. Впрочем, как оказалось, Александр готовил этот подарок жене на Новый год.

"Аня меня недели две просила купить 14-й айфон… И у меня было два варианта: молчать или признаться, что я его уже давно купил", — поделился блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр решил не портить Анне сюрприз, поэтому не признался, что купил ей телефон в подарок на Новый год. Когда же блогер вручил певице iPhone, она была безумно счастлива.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, на утро Нового года Анна Тринчер показала, как выглядела после празднования. Артистка опубликовала фотографию, где изображена с мужем в постели.

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