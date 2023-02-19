Александр Волошин рассказал о брачном договоре с Анной Тринчер: "Это была идея ее мамы"

Блогер Александр Волошин и певица Анна Тринчер после свадьбы, как и большинство современных пар, заключили брачный договор.

Долгое время поклонники пары были уверены, что инициатором вложения документа стал именно Александр. Но, как оказалось, идею пари представила мама певицы.

"Когда я делал предложение Ани, я не позвал ее маму. Она была в Испании, а я даже не подумал ей сказать хотя бы. Мы расписались, и Аня долгое время была в конфликте с мамой. После этого мама сказала: "Живите сколько хотите, только подпишите брачный договор". Я такой думаю, без вопросов. Я сказал: "Я тебя люблю, я не ради чего-то с тобой. Подпишем, если мама так хочет". Потом у меня это мнение укоренилось. Мы это всегда обсуждали вместе, но это была идея мамы Ани", — рассказал Волошин в интервью GLOSTER FM.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам блогера, они с женой спокойно отнеслись к подписанию договора, ведь оба понимают, что в жизни могут произойти разные ситуации. Единственный пункт, который супруги не стали вносить в документ – это дети.

"Попросил юриста заключить договор, посмотрели его с Аней, посмотрели всю нюансы все ли нас устраивает. Мы взрослые, сознательные люди, понимающие, что в жизни все может быть. Ты знаешь, что у тебя никто ничего не заберет, все будет хорошо. И если вы будете расходиться, у вас все будет четко. Не будет скандалов", — рассказал блогер.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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