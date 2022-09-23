Александр Волошин с огромным букетом роз трогательно попросил руки Анны Тринчер у ее мамы

Певица Анна Тринчер и ее жених Александр Волошин через считанные часы станут мужем и женой.

В канун свадьбы Анна Тринчер и Александр Волошин отправились к маме певицы, чтобы попросить благословения на счастливый брак. Трогательными кадрами исполнительница поделилась в Instagram.

"Самый милый момент в нашей жизни", — написала певица.

На видео Александр подарил будущей свекрови роскошный букет красных роз и попросил ее разрешения взять Анну у жены.

"Жанночка, я официально пришел просить руки твоей дочери, моей любимой! Обещаю всю жизнь любить, оберегать, спонсировать", — обратился к маме Волошин.

Счастливая мама певицы не смогла удержать слез и дала молодоженам свое благословение и напутствие будущему зятю.

"Оберегай ее, как я ее берегла! Теперь ты член нашей семьи", — сказала Александру мама Ани.

Напомним, свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина запланирована на 24 сентября. В начале пара планировала красивую церемонию в кругу друзей и родных, но впоследствии пришлось отказаться от этой идеи по определенным причинам.

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