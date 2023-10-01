Александр Волошин шокировал, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц и признался, что ему приносит прибыль

Украинский блогер и бизнесмен, муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин всегда честен со своими поклонниками.

Так, недавно Волошин провел откровенный разговор с подписчиками своего Instagram и ответил на вопросы, которые волнуют их больше всего. В частности, бизнесмен признался, сколько денег в месяц зарабатывает и что приносит ему доход.

По словам блогера, в месяц он может иметь больше 70 тыс долларов, а заработок ему поступает по разным каналам. Так, блогер имеет свой курс, канал на видеохостинге и собственный проект:

"YouTube – более 40 тыс долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции – около 10 тыс долларов в месяц. Проект Нексвелл – около 25 тыс долларов в месяц", – рассказал Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, ранее Александр Волошин делился, что успевает совмещать все направления деятельности в своей жизни. Так, кроме бизнеса и блогерства, знаменитость развивает и певческую карьеру. По словам Волошина, все деньги, которые он зарабатывает, распределяет грамотно и не тратит, а инвестирует в новые идеи и проекты. Также бизнесмен делился, кто в их семье с Анной Тринчер зарабатывает больше и удерживает ли Александр любимую.

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