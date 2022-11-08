Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Александр Волошин устроил сюрприз для Анны Тринчер, которая потеряла обручальное кольцо после свадьбы

Дата публикации
Просмотры
1246
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Александр Волошин устроил сюрприз для Анны Тринчер, которая потеряла обручальное кольцо после свадьбы

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер пригласил жену на романтическое свидание.

Блогер Александр Волошин устроил сюрприз для певицы Анны Тринчер после того, как она потеряла обручальное кольцо.

Молодые супруги отправились в Буковель на несколько дней, чтобы отдохнуть. Воспользовавшись этой возможностью, Волошин организовал для жены романтическое свидание.

Блогер решил вернуть Анне потерянное кольцо, поэтому заказал такое же украшение. Во время свидания Александр погрузил новое кольцо в бокал с соком, чтобы это стало неожиданностью для певицы. Милым романтическим видео Волошин поделился в своем блоге.

"Надеюсь, больше терять не будем", — подписал видео Александр.

Анна была приятно удивлена таким трогательным поступком от мужа и была очень счастлива.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказывала поклонникам о первой серьезной ссоре с мужем после свадьбы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1246
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация