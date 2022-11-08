Александр Волошин устроил сюрприз для Анны Тринчер, которая потеряла обручальное кольцо после свадьбы

Блогер Александр Волошин устроил сюрприз для певицы Анны Тринчер после того, как она потеряла обручальное кольцо.

Молодые супруги отправились в Буковель на несколько дней, чтобы отдохнуть. Воспользовавшись этой возможностью, Волошин организовал для жены романтическое свидание.

Блогер решил вернуть Анне потерянное кольцо, поэтому заказал такое же украшение. Во время свидания Александр погрузил новое кольцо в бокал с соком, чтобы это стало неожиданностью для певицы. Милым романтическим видео Волошин поделился в своем блоге.

"Надеюсь, больше терять не будем", — подписал видео Александр.

Анна была приятно удивлена таким трогательным поступком от мужа и была очень счастлива.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказывала поклонникам о первой серьезной ссоре с мужем после свадьбы.

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