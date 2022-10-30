Александр Волошин впервые показал родного отца, который едва не убил его мать

Муж Анны Тринчер поделился архивной фотографией.
Блогер Александр Волошин впервые показал своего родного отца, с которым давно не поддерживает никаких отношений.
На днях Александр приехал к родителям в родной город, где нашел альбом с семейными архивными фотографиями. На одном из фото блогер был запечатлен со своим родным отцом во время празднования дня рождения.
Волошин решил показать эту фотографию своим подписчикам в Instagram.
"Человек, о котором вы так много слышали и никогда не видели. Вот мой отец, это я. Похожи, или нет?" – спросил у фанов Волошин.
Как неоднократно рассказывал муж Анны Тринчер, он уже четыре года не общается с папой из-за того, как он одно время относился к маме блогера. Александр рассказывал, что отец даже бросался на маму с ножом и угрожал убить.
Напомним, после свадьбы Волошина с Тринчер отец парня написал ему сообщение, которое очень удивило и возмутило Александра и его семью.
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