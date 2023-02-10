Александр Волошин впервые за семь лет поговорил с родным отцом, едва не убившим его мать

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, впервые за семь лет поговорил со своим родным отцом.

Как поделился бизнесмен, он сам стал инициатором разговора и позвонил папе после долгой тишины в их отношениях. В сторис в Instagram Волошин рассказал, как все происходило.

"Недавно пообщался со своим биологическим отцом. Правда, пока только по телефону... Но разговор пошел сильно не по плану", — написал блогер.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр долго думал, как именно начать разговор с отцом, ведь отношения между ними были не самые лучшие. Чтобы разрядить атмосферу блоггер решил начать звонок с шутки.

"Просто позвонить семь лет спустя тишины было дискомфортно, поэтому я решил зайти с розыгрыша", — поделился Волошин.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Блогер набрал отца и сначала представился работником военкомата. От имени учреждения Волошин спросил папу, может ли он поделиться контактами сына, но тот ответил, что уже давно не общается с ним. Александр спросил, почему именно они не поддерживают связь, а его отец заявил, что его сын зазнався.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я зазнался, потому что не звонил семь лет... Но у меня были причины этого не делать", — объяснил мнение отца блогер.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

После такого "розыгрыша" Александр все же сказал отцу, что это он. Однако ответ немного удивил блогера, ведь его биологический папа сказал, что занят и не может сейчас говорить.

В конце концов, разговор между отцом и сыном состоялся. Однако, как признался Александр, для него он была непростой, поэтому он не стал выкладывать запись.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, что блогер уже долгое время не общался с родным отцом из-за его отношения к нему и его маме. Когда Александр еще был маленьким, мужчина бросался на его мать с ножом, бил ее на глазах у сына и даже угрожал убить.

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