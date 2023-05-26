Александр Волошин встал на защиту скандальной Анны Алхим, обвиняемой в ракетном ударе по Днепру

Муж певицы Анны Тринчер, блоггер и бизнесмен Александр Волошин, отреагировал на критику со стороны блоггерши Анны Алхим.

В Сети знаменитость обвиняют в том, что она могла спровоцировать ракетный удар по больнице в Днепре своими публикациями о пребывании военных в медучреждениях. Однако Волошин уверен, что никакой вины блоггерши в этом нет.

В своих Instagram-stories бизнесмен заверил, что все слова по адресу Анны лишь манипуляция. По его словам, Анна активно помогает армии и людям во время войны.

"Начали снова разгонять "предательство" и наивно все в это верят, начинают мне скидывать свои репосты. Что я вижу в этой ситуации? Аня выставила сторис, которую репостили большинство днепровских блогеров. Но до*бались только к ней. Никто просто не знает другой стороны и не разбирается в этом. В-третьих, она делала эту сторис из благих намерений. Она больше всего из всех блогеров воюет на инфопространстве. У нее 30-40% контента — это репосты с помощью. Она просто могла что-то не заметить", — сказал Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, что скандал вокруг Анны Алхим возник после того, как российская армия нанесла ракетный удар по больнице в Днепре. А все потому, что накануне блогерша опубликовала стороз с информацией об украинских военных, которые находятся в медучреждениях города и нуждаются в помощи.

Сразу же после трагедии пользователи Сети обвинили скандальную знаменитость в содействии работе окупантов. Тем более, что до войны Алхим выражала благосклонность Путину, а после вторжения продолжила открыто демонстрировать свой русский в блоге и кичиться, что слушает артистов из РФ.

Сторез Анны Алхим / Фото: instagram.com/anna_alkhim

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