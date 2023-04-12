Александр Волошин закрылся в гробу и нарвался на жесткую критику: "Иди защищай Украину"

Украинский блогер, муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин отважился на довольно жуткую практику.

Знаменитость решил полежать в гробу, чтобы понять, свою ли жизнь он проживает и сожалеет ли о чем-то. На странице в Instagram Волошин разместил видео с этой практикой. В ролике Александр ложится в гроб, который закрывают.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Как признался блогер, в гробу он провел 5 минут, а когда вышел оттуда, то не мог сдержать слез.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Первые минуты почему-то очень хотелось плакать… Я еще столько всего не сделал. Я лежал и думал о том, что я не сделал. Но я не задумывался даже о том, о чем я жалею. Не о чем не жалею получается. Все в моей жизни было ах*енно. Я не о чем не жалел, я только думал о том, сколько всего я еще не сделал", — поделился впечатлениями от практики Волошин.

Впрочем, не все поклонники блогера поняли его действия. "Это очень плохая примета... Даже голливудские актеры отказываются сниматься в гробу. Надеюсь, минует", "Иди щащищай Украину! На чем хайпишся!", "Какой дебилизм. Пусть такие дебилы заменят ребят на войне", "думаю, если есть столь сильная потребность почувствовать, что ты делаешь в жизни неверно, можно пойти на войну – там смерти в глаза смотрят ежеминутно".

Напомним, не так давно Александр Волошин со слезами на глазах рассказал о пережитой панической атаке и проблемах со здоровьем. У блогера есть определенные проблемы с гормонами.

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