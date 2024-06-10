Александр Зинченко окрестил младшую дочь и показал трогательные кадры из таинства

Украинский футболист Александр Зинченко вместе с женой, ведущей Владой Седан, окрестил младшую дочь Лею.

Важное событие супруги отпраздновали в Виннице, откуда родом Влада. В своем Instagram пара уже поделилась трогательными фото из таинства. В частности, маленькую дочь одели в белое платье. Впоследствии семья сменила свои луки. Дело в том, что у праздника была своя цветовая гамма – лиловые и голубые цвета. Все одевались в соответствии с дресс-кодом.

Александр Зинченко и Влада Седан окрестили младшую дочь / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зинченко и Седан не устраивали громкие вечеринки. Супруги провели этот важный день только с самыми близкими и родными.

Александр Зинченко и Влада Седан окрестили младшую дочь / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Особым украшением праздника стал немалый тортик. Лакомство было с ярусами голубых цветов. На самом верху красовался малыш, который сладко спал.

Александр Зинченко и Влада Седан окрестили младшую дочь / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

В общем, крещение произошло еще в мае. Впрочем, супруги только сейчас поделились радостной новостью и своими воспоминаниями об особом событии.

Александр Зинченко и Влада Седан окрестили младшую дочь / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, Александр Зинченко и Влада Седан поженились в конце августа 2020 года. Уже 1 августа следующего года у пары родилась первая дочь Ева, а 2 августа 2023 – вторая дочь Лея.

Напомним, недавно ведущая Наталья Островская окрестила дочь. Знаменитость уже показала фото из таинства.

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