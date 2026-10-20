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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Александр Зинченко показал жену-красавицу и растрогал поздравлением ее с 31-летием

Возлюбленная футболиста отреагировала на его поздравления.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / © Instagram Влади Седан

В семье украинского футболиста Александра Зинченко особенная дата. 20 октября свой день рождения празднует жена спортсмена — блогерша Влада Седан.

Александр Зинченко адресовал возлюбленной публичные поздравления. В Instagtam-stories спортсмен опубликовал черно-белое фото Влады. Жена-красавица футболиста позировала в жакете, а образ она дополнила украшениями. Влада Седан нежно улыбалась перед объективом фотокамеры.

Также Александр Зинченко адресовал возлюбленной теплые и нежные слова. Он отметил, что нет в мире таких слов, чтобы описать, настолько они с дочками любят Владу.

«С днем рождения, мое сердечко! Нет слов в этом мире, которые могли бы описать, как сильно мы с девочками любим тебя», — обратился к жене футболист.

Жена Александра Зинченко Влада Седан

Жена Александра Зинченко Влада Седан

Тем временем Влада Седан отреагировала на поздравления мужа. Блогерша добавила его пост себе в Instagram и дополнила смайликами в виде сердец.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник праздновал день рождения. Шоумену исполнилось 43 года. Жена ведущего Кристина по случаю праздника показала их ранее невиданные фотографии из молодости.

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