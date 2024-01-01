Александр Зинченко восхитил нежными фото с женой и заметно подросшими детьми

Также футболист вместе с женой поздравил фанатов с праздником.

Украинский футболист Александр Зинченко вместе с супругой, ведущей Владой Седан, показал их семейные новогодние фото.

В настоящее время семья находится за границей. Вероятно, Рождество и Новый год они отпраздновали в Великобритании. Чтобы запечатлеть счастливые моменты, супруги с дочерьми устроили фотосессию. Так, в своих фотоблогах возлюбленные разместили совместный пост.

На фото улыбающиеся родители с двумя детьми попозировали на фоне украшенной елки у себя дома. Александр нежно обнимает двухлетнюю Еву, а Влада держит на руках младшую Лею.

Также супруги не забыли поздравить своих поклонников с праздником.

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/zinchenko_96

"Всем счастливого Нового года!", – написали знаменитости.

В свою очередь поклонники также поздравили семью Зинченко и написали новогодние пожелания. В частности, присоединился и Григорий Решетник.

Счастливого Нового года!

Поздравляю с праздниками, Зинченко!

Поздравляю с Новым годом. Пусть исполнится все, что пожелали

Счастливого Нового года, пусть хейтеры останутся в прошлом

Напомним, недавно Александр Зинченко отметил свой день рождения. По случаю праздника его жена Влада Седан посвятила возлюбленному особый пост с дочерьми и нежно обратилась к футболисту.

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