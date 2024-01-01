Александр Зинченко восхитил нежными фото с женой и заметно подросшими детьми

Также футболист вместе с женой поздравил фанатов с праздником.
Украинский футболист Александр Зинченко вместе с супругой, ведущей Владой Седан, показал их семейные новогодние фото.
В настоящее время семья находится за границей. Вероятно, Рождество и Новый год они отпраздновали в Великобритании. Чтобы запечатлеть счастливые моменты, супруги с дочерьми устроили фотосессию. Так, в своих фотоблогах возлюбленные разместили совместный пост.
На фото улыбающиеся родители с двумя детьми попозировали на фоне украшенной елки у себя дома. Александр нежно обнимает двухлетнюю Еву, а Влада держит на руках младшую Лею.
Также супруги не забыли поздравить своих поклонников с праздником.
"Всем счастливого Нового года!", – написали знаменитости.
В свою очередь поклонники также поздравили семью Зинченко и написали новогодние пожелания. В частности, присоединился и Григорий Решетник.
- Счастливого Нового года!
- Поздравляю с праздниками, Зинченко!
- Поздравляю с Новым годом. Пусть исполнится все, что пожелали
- Счастливого Нового года, пусть хейтеры останутся в прошлом
Напомним, недавно Александр Зинченко отметил свой день рождения. По случаю праздника его жена Влада Седан посвятила возлюбленному особый пост с дочерьми и нежно обратилась к футболисту.
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