Александра Машлятина / © instagram.com/mashliatina

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Украинская юмористка Александра Машлятина рассекретила особенный праздник в семье. У жениха артистки — фотографа Ивана Кабанкова — день рождения.

Конечно же, юмористка одной из первых поздравила младшего на четыре года избранника с особенной датой. В Instagram-stories Александра Машлятина опубликовала их общее романтическое фото. На снимке влюбленные лежали на стоге сена. Иван Кабанкова делал селфи, а юмористка тем временем корчила забавную гримасу. Как отметила артистка, на самом деле за время отношений у них с возлюбленным немало общих фотографий и воспоминаний. Однако в день рождения фотографа она хотела спомнить именно тот момент.

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«У нас миллион фото, миллион воспоминаний, впечатлений и столько же впереди. Сегодня (21 ноября — прим. ред.) выбрала эту. С твоим днем», — обратилась к избраннику юмористка.

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Александра Машлятина с женихом / © instagram.com/mashliatina

Также Александра Машлятина показала, как они с избранником отмечают его день рождения. Парочка вместе отправилась на запад Украины. Там они остановились в коттеджном городке, что расположен среди леса и гор. День рождения Ивана Кабанкова пара решила провести в компании друг друга.

«Приехали выспаться в тишине. А, оказывается, мне просто нужен был такой рассвет», — поделилась юмористка.

Александра Машлятина / © instagram.com/mashliatina

Отметим, Александр Машлятин и Александр Кабанков начали встречаться в 2023 году. Осенью 2025-го источники издания ТСН.ua рассекретили, что парочка обручилась.

Напомним, недавно у жены актера Андрея Исаенко был день рождения. Артист нежно поздравил избранницу с важным праздником и показал их редкие романтические фото.

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