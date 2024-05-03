Александра Шульгина ошеломила похудением на 22 кило за полгода: фото до и после

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина похвасталась, как экстремально похудела за полгода.

Об этом она поделилась в своем Instagram. Знаменитость рассказала, что набрала вес во время второй беременности. Сейчас же Шульгина активно возвращает свое тело в прежнюю форму. В частности, знаменитость занимается в спортзале. По словам блогерши, она уже видит отличный результат. Фигура знаменитости становится такой же, как и была до беременности.

"Я так рада видеть, как мое тело возвращаются в прежнюю форму", — поделилась блогерша.

Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

В общем, во время беременности Шульгина набрала 22 кило. За полгода упорного труда блогерше уже удалось от них избавиться. Как призналась Александра, сейчас ее вес такой же, как и был до беременности. Сейчас знаменитость работает над тем, чтобы ее тело было в тонусе.

"Плюс 22 кило шесть месяцев назад. Я уже в своем весе. Осталось дать упругость телу", — добавила блогерша.

Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Кстати, Шульгину поддерживает ее муж-американец. Блогерша показала, как возлюбленный тоже тренируется в зале.

Муж Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, недавно актер Юрий Ткач похвастался результатами своего похудения. Юморист также рассекретил, как избавляется от лишних кило.

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