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Александра Шульгина ошеломила похудением на 42 кило и в нижнем белье показала фигуру до и после
Александра Шульгина набрала вес во время двух беременностей. Блогерша раскрыла, как избавилась от лишних килограммов.
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина ошеломила кардинальным похудением на 42 килограмма.
Блогерша в своем Instagram рассказала, что набрала вес во время двух беременностей. В частности, знаменитость вместе со своим мужем воспитывает 3-летнюю Анджелику и годовалую Аспен. После двух беременностей Александра Шульгина набрала 42 килограмма. Блогерша уже показала, как тогда выглядела ее фигура в нижнем белье.
Поэтому, когда знаменитость восстановилась после родов, она занялась своей фигурой. Александра Шульгина наладила питание и активно занималась спортом. Кроме того, у блогерши есть еще один секрет - медитация. Наконец, это все дало результат, и Шульгина избавилась от 42 килограммов. Знаменитость уже показала, как теперь выглядит ее фигура.
"Как женщина, которая поправилась на 42 килограмма после двух беременностей, а потом вернулась к своему телу и стала выглядеть даже лучше, хочу сказать, что ваша жизнь, ваше тело - в ваших руках. Когда вы работаете с подсознанием, медитируете - вы притягиваете лучшее. И, кстати, похудеть можно благодаря медитациям", - поделилась блогерша.
Напомним, недавно победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая показала себя в весе 70 килограммов. Блогерша раскрыла секрет похудения.