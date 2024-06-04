Александра Шульгина показала, как в США праздновала 2-летие дочери и какой роскошный подарок сделала

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина показала, как в США отпраздновала день рождения дочери.

Девушке исполнилось два годика. В своем Instagram блогерша уже показала, какой невероятный праздник организовала для Анджелики. В частности, Шульгина пригласила детей и их родителей. Дома блогерша подготовила локацию. Двор знаменитость украсила воздушными шариками, игрушками и цветами. Конечно же, Шульгина заказала розовый торт именинницы, где красовалась свеча в виде цифры два.

Александра Шульгина празднует день рождения дочери / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Сегодня день рождения моей первой принцессы Анджелики. Два года назад эта девочка предоставила мне статус "мама"! Доченька, ты необычайная душа, мудрая, рассудительная, с великолепным чувством юмора. Мы очень любим тебя и всегда будем рядом. Спасибо за смех и улыбку, которые ты нам даришь. Будь здоровой и счастливой!" – поздравила дочь с праздником блогерша.

Александра Шульгина празднует день рождения дочери / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Щульгина также рассекретила, какой подарок получила дочь на день рождения. Анджелику ждало немало приятных сюрпризов. Естественно, девочка получила букет цветов. Кроме того, ей подарили роскошный розовый велосипед и еще много других презентов, которые дочь блогерши еще даже не успела распаковать.

Дочь Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, недавно экс-герой "Холостяка" Иракли Макацария праздновал день рождения сына. Мальчику исполнился годик. По случаю праздника бизнесмен впервые за долгое время показал своего сына.

Читайте также: