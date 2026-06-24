Александра Шульгина показалась в "скорой" и призналась в проблемах со здоровьем: "Резко стало плохо"

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

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Победительница «Холостяка» Александра Шульгина неожиданно показалась в «скорой» и сообщила о проблемах со здоровьем.

В Instagram-stories блогерша призналась, что ей резко стало плохо, она почувствовала слабость и напряжение в мышцах. В конце концов знаменитости пришлось обращаться за помощью к врачам. Медики забрали Александру Шульгину в «скорую». Рядом с блогершей был муж-иностранец, который поддерживал ее.

«Резко стало плохо. Испытала слабость, усталость, напряжение в мышцах. Шесть часов провели в скорой», — поделилась блогерша.

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Александра Шульгина с мужем / © instagram.com/alessandra_shulgina

Наконец, врачи обследовали Александру Шульгину, оказали ей помощь и отпустили домой. Сама же знаменитость признается, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Также она объяснила причины ухудшения ее состояния. Шульгина говорит, что в последнее время много свалила на себя дел. Кроме того, она практически не высыпалась. В конце концов на фоне этой нагрузки организм и дал сбой.

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

«В какой-то момент я слишком много на себя взяла. Работа, дети, семья и сестра, которая приехала ко мне, и мне безумно хочется проводить с ней время, мы очень поздно ложились. Я банально не высыпалась эти дни. И организм сказал отдохнуть», — объяснила блогерша.

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

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