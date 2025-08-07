Александра Шульгина призналась, сколько зарабатывает в США и что приносит ей доход

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

Реклама

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая недавно рассказала о переезде из Америки, призналась, сколько зарабатывает и что приносит ей доход.

Блогерша откровенно говорит, что не слишком упорно работает. Тем не менее, собственный доход у знаменитости все же есть. Блогерша продает различные курсы, медитации и даже написала книгу. Ежемесячно доход разный, но ориентировочно это более 5 тысяч долларов. Александра Шульгина также добавила, если бы она оказалась без мужа, но он бы платил алименты, то комфортно жила бы и смогла себя полноценно обеспечивать.

"Зарабатываю я на своих курсах. У меня не только курсы. У меня медитация, книга, курсы о подсознании, как начать менять свои паттерны. Я зарабатываю хорошо, но недостаточно. Если не станет моего мужа, он будет платить алименты, то буду жить хорошо, потому что я себя смогу все равно хорошо прокормить. Это более 5 тысяч долларов в месяц. Но я не каждый месяц зарабатываю и не напрягаюсь", - говорит блогер в интервью Олицкой.

Реклама

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

Также знаменитость рассказала, как они с мужем делят семейный бюджет. Блогерша говорит, что у нее был разный опыт. Больше всего ей комфортно, когда муж обеспечивает ее, поэтому еще в начале отношений сказала об этом возлюбленному. Тем не менее, в случае необходимости Александра Шульгина может помочь избраннику финансово.

"Мужа деньги - наши деньги, а мои деньги - мои. С начала наших отношений я сказала, что украинская женщина, я пробовала разные варианты, но мне так не комфортно. Была ситуация, когда у мужа было очень плохо с деньгами. Я ему говорила, что у меня есть деньги, ты можешь рассчитывать. Но не хочу, чтобы он расслаблялся", - отметила блогерша.

Александра Шульгина с мужем и дочерями / © instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, недавно Александра Шульгина хвасталась похудением на 40 килограммов. Знаменитость показывала, как выглядела ее фигура до и после таких кардинальных изменений.