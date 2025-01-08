Александра Шульгина срочно эвакуируется из дома в Лос-Анджелесе из-за масштабных пожаров

Блогерка говорит, что из-за беды уже сгорели дома их друзей и школа сына ее мужа.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина вместе с мужем и детьми срочно эвакуировалась из дома в Лос-Анджелесе.

Блогерше это пришлось делать из-за масштабных пожаров, которые вспыхнули и быстро распространяются из-за сильных ветров. Сначала Шульгиной поступило уведомление, что немедленно нужно забрать дочь из школы. Пожары были в 10 минутах от района, где вместе с семьей проживает блогерша.

Пост Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

После этого объявили эвакуацию жителей. Блогерша срочно собрала самые необходимые вещи и вместе с семьей покинула дом.

Пост Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Знаменитость делится, что такого ужаса еще не испытывала. В частности, уже сгорели дома друзей Шульгиной, а также школа сына ее мужа. Блогерша надеется, что все пройдет. Самое главное для нее, чтобы все остались живы и здоровы, а дом и вещи можно снова нажить.

Пост Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Пожары остановить не могут, они пошли дальше. Ветер сильный еще сутки. Такого ужаса я никогда не испытывала. Сгорела школа сына мужа, горят дома друзей, парки, магазины, машины, люди, которые не успели эвакуироваться. Я молюсь, чтобы все остались живыми. Вещи – наживное. Заработаем, купим", – поделилась знаменитость.

Пост Александры Шульгиной / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина вместе с семьей эвакуировалась с места, где бушуют пожары. Блогерша успокоила подписчиков и заверила, что сейчас они в безопасности.

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