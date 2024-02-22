Александра Шульгина в США уколола ботокс у врача Пэрис Хилтон и назвала стоимость процедуры

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина призналась, что решилась уколоть ботокс.

В своем Instagram блогерша поделилась, что ее беспокоили морщины на лбу, поэтому она захотела от них избавиться. Раньше Александра предпочитала обычный уход за кожей лица, но на этот раз решилась на ботокс. Как призналась Шульгина, она выбрала лучшего врача в Лос-Анджелесе, с которым сотрудничают многие звезды, среди которых светская львица Пэрис Хилтон и звездное семейство Кардашьян.

Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Раньше я когда-то делала ботокс, сейчас решила снова сделать. Выбрала я одного из самых известных и лучших, как считают в Лос-Анджелесе, врачей. К нему ходит все семейство Кардашьян, Пэрис Хилтон и другие. Лица у них красивые и натуральные, потому и я захотела познакомиться с врачом и посмотреть, как он работает", — поделилась блогерша.

Не стала Александра Шульгина скрывать стоимость процедуры у звездного врача. За укол ботокса в лоб блогерша заплатила более 800 долларов.

"Я уколола себе в лоб ботокс. Одна зона у звездного врача мне обошлась в 822 долларов", – рассекретила Шульгина.

Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, недавно певица Александра Зарицкая показала, как делает уколы красоты. Исполнительница призналась, почему ей необходима соответствующая процедура.

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