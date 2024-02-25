Александра Шульгина восхитила фото с мужем-американцем и нежно поздравила его с 44-летием

Блогерша показала, как они отрывались на вечеринке в стиле Барби.

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина поделилась, что ее муж-американец празднует день рождения.

В своем Instagram блогерша нежно поздравила возлюбленного с 44-летием. Шульгина отметила, что всегда будет рядом с мужем и будет поддерживать его. Также блогерша пожелала своему возлюбленному личностных достижений, а она, в свою очередь, в этом будет помогать.

Александра Шульгина с мужем / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Это отличный мужчина, которого я ждала до 33 лет и дождалась. Добрый, умный, веселый, сознательный, прекрасный муж, отец, сын и друг. Любимый, я желаю тебе здоровья и высот в твоей карьере. Всегда рядом. Всегда с тобой. Верю и очень горжусь! Прекрасных 44 лет", — обратилась к мужу блогерша.

Александра Шульгина с мужем / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина также показала их совместные архивные кадры, которые были сделаны на вечеринке в стиле Барби. Возлюбленный блогерши примерил на себя образ Кена, а она – знаменитой куклы.

Александра Шульгина с мужем / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко поздравляла мужа с днем рождения. Актеру Андрею Фединчику, который служит в рядах ВСУ, исполнилось 39 лет.

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