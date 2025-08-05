Александра Шульгина заявила о предстоящем переезде из Америки и шокировала причиной: "Это иллюзия"

Александра Шульгина / © instagram.com/alessandra_shulgina

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Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая уже более пяти лет живет в США, ошеломила неожиданной новостью.

Блогерша сообщила, что вместе с мужем-американцем планирует переезд. В интервью Олицкой Александра призналась, что настоящая жизнь там отличается от тех мечтаний, которые она имела раньше. Сейчас она признает, что на смену иллюзиям пришла жестокая реальность с похищением детей и завышенными налогами.

"С годами ты видишь и понимаешь больше. Эта иллюзия, сказка просто разваливается. Все говорят, что Америка демократическая. Но здесь столько правил. Трудно. Ты не можешь здесь просто расслабиться. И безопасность моих детей — это приоритет. Здесь не только детей похищают, но и женщин. Мне муж уже давно говорит: "Давай в Instagram не будем постить детей". Это везде есть, но здесь этого очень много. Теперь о налогах. Мой муж, если заработал миллион, то 500 тыс. он должен отдать правительству. Он страдает", — ошеломила Шульгина.

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Александра Шульгина с мужем и дочерьми / © instagram.com/alessandra_shulgina

Сейчас пара еще не готова к переезду физически, но уже имеет четкий план по покупке земли в другом месте. Шульгина объяснила, что сначала ей нужно получить американское гражданство, а мужу — дождаться, пока его младший сын поступит в колледж. Только после этого они будут готовы начать новый этап жизни.

"Мы с мужем размышляем, куда мы будем ехать. Мы не будем оставаться в Америке. Переедем не сегодня, не завтра, не в следующем году, потому что есть обстоятельства, которые держат. Деньги он зарабатывает здесь, я еще не получила паспорт. У него еще есть ребенок, который через два года пойдет в колледж. А сейчас он хочет, чтобы сын был с ним. У нас есть план: заработать денег, я получаю паспорт в следующем году, его сын идет в колледж и мы куда-то едем. Сейчас решаем, где покупать землю. Смотрим Коста-Рику и Латинскую Америку, откуда он родом", — призналась звезда.

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