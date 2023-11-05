Александра Зарицкая набила на пол спины тату и похвасталась результатом: "Пять часов боли и красота"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая набила новую татуировку на теле.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Новую татуировку певица набила на плечу. Саша выбрала немалое изображение, которое тату-мастер набивал разными цветами. Как призналась артистка, сеанс длился пять часов, и это было очень больно.

А вот что значит новая татуировка Зарицкая не стала объяснять. Исполнительница предложила поклонникам самим угадать его смысл.

"Ну что, пять часов боли и вот такая красота. Кто знает, что значит?" – поинтересовалась у фанатов артистка.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

К слову, на теле Александры Зарицкой много разных изображений. Новая татуировка лишь дополнила "коллекцию" артистки.

Напомним, недавно Александра Зарицкая откровенно поделилась, когда планирует сыграть свадьбу с возлюбленным Павлом Тараненко. Также исполнительница призналась, из-за чего между ними могут возникать споры.

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