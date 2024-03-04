Александра Зарицкая набила на полспины и шеи необычную татуировку: "Это шок"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что решилась на новую татуировку.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что давно мечтала о таком тату, поэтому пошла в один из салонов Киева. Артиста на полспины и шеи набила необычное изображение, исполненное в черном и красном цветах. На теле певицы красуются иероглифы со своеобразными узорами и образами.

"Это мечта, это шок, это вау", – подписала кадр исполнительница.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Правда, как призналась Александра Зарицкая, сеанс длился немало времени. Тату-мастеру пришлось и не один час потратить, чтобы набивать татуировку. В фотоблоге знаменитость делилась, как проходил процесс, и показывала, как выглядела татуировка, когда была только наполовину завершена.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

В общем, это далеко не первая татуировка на теле Александры Зарицкой. У певицы много тату, которые почти все исполнены в одинаковом стиле и цветах.

Напомним, недавно Александра Зарицкая делилась подробностями из личной жизни. Солистка группы KAZKA показывала, как ее мама помогает им с женихом Павлом Тараненко в быту.

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