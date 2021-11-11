Александра Зарицкая о своем партнере в "Танцах": "Человек, которого я полюбила всем сердцем"

Александра Зарицкая о своем партнере в "Танцах": "Человек, которого я полюбила всем сердцем"

Певица прокомментировала свое участие в шоу.

Солистка группы KAZKA, участница "Танцев со звездами" Александра Зарицкая, покинувшая шоу в прошлом эфире, прокомментировала свое участие в проекте.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала пост, где призналась, что почти все ее отговаривали и были уверены, что Саша вылетит после первых эфиров.

"Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться", – написала артистка.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Исполнительница добавила, что в ней жила большая мечта детства – танцевать и не стесняться себя, показать на своем примере, что любая мечта, даже трудная для осуществления – реальна. Теперь, кроме музыки, у звезды есть еще один смысл жизни — танцы.

"И я покажу еще больше результаты, теперь я точно знаю, что нереального — не существует. И если я смогла своим примером вдохновить хотя бы одну такую же девочку или парня начать исполнять свою мечту, то это все было не зря. И самым большим подарком, который принес мне проект – стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем – Юра", – добавила она.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Также артистка поблагодарила команду шоу, свою группу, друзей, которых встретила на проекте и зрителей, отметив, что "без них ничего бы не получилось".

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