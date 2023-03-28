Александра Зарицкая объяснила, почему группа KAZKA не убирает из названия букву "Z"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая объяснила, почему они с музыкантами не убирают и не заменяют букву "Z" в названии коллектика.

Как ответила в программе ЖВЛ исполнительница, этого пока не произойдет. Буква "Z" входит в название их группы KAZKA, пока они не могут ее изменить.

KAZKA / Фото: пресс-служба группы KAZKA

"Это название нашей группы. Мы не можем изменить его. И опять же, это ассоциация с Владимиром Зеленским. У него также такая буква "Z", — прокомментировала Александра.

Впрочем, певица добавила, если в Instagram Владимира Зеленского из никнейма исчезнет буква "Z", то у группы KAZKA ее тоже не будет.

"Мы приняли для себя решение: когда президент заменит в Instagram, то мы уже тоже заменим. Это уважение!" – добавила артистка.

Александра Зарицкая об увеличении губ, букву Z в названии группы и Зеленского – Коменты на коменты

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине буква "Z" начала ассоциироваться с российскими оккупантами, ведь они используют ее для обозначения своей техники. Некоторые украинские коллективы, в которых в названии была соответствующая буква, заменили ее. Коллектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стал БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а MOZGI – MOЗGI.

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