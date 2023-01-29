Александра Зарицкая очаровала эффектным образом с вечерним макияжем и красивой укладкой

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников своими новыми красивыми фото.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимки, на которых позирует с вечерним макияжем и красивой прической. Как рассказала Зарицкая, в таком образе она предстала во время встречи с украинскими защитниками:

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Мы под впечатлением от встречи с нашими героями из полка Азов. На днях я рассказывала, что пытаюсь находить силы, чтобы заниматься собой, уходом и т.д. Но после встречи с ребятами, я была шокирована, насколько они заряжены, улыбаются. Такие харизматические, интересные, веселые! Это и есть настоящий пример для меня. Люди, которые защищают нашу свободу, рискуют жизнью, находятся в самых экстремальных условиях, и все равно смеются и вдохновляют всех вокруг! Поэтому отбрасываем грусть и плохое настроение!" – призвала Зарицкая.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Артистка подчеркнула, что мы должны брать пример с наших защитников и проживать эту жизнь здесь и сейчас.

Кроме того, Зарицкая похвасталась, что получила благодарность от полка Азов за содействие в обороне страны во время российско-украинской войны.

Александра Зарицкая получила благодарность от полка Азов / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, на днях Александра Зарицкая показала, как изменилась ее внешность за год полномасштабной войны.

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