Александра Зарицкая оказалась под капельницами и рассказала, что произошло с ее здоровьем

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая неожиданно показалась в больничной палате.

Так, в фотоблоге певица вышла на связь с фанами и показалась под капельницами. Как оказалось, подобные медицинские манипуляции были запланированы. По словам Зарицкой, таким образом, она поддерживает работу своей печени во время длительного процесса похудения. И подчеркнула, что обращается исключительно к здоровым методам избавления от веса и постоянно находится под наблюдением специалистов.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

В то же время артистка показала свою палату и перекус. Кроме того, Александра отметила, что перед назначением капельниц врачи ее тщательно обследовали. В частности, сделали анализы и генетический тест.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Не забываем о поддержке печени во время похудения (в моем случае капельницы). Я на своей детокс-капельнице. Я начала естественно, правильно худеть. Клиника под свой контроль полностью взяла все мои анализы, даже провела генетический тест. Я в надежных руках", – рассказала солистка KAZKA.

Напомним, недавно певица СолоХа опрометчиво высказалась о фигуре Александры Зарицкой. Артистка раскритиковала бодипозитивных звезд и резко высказалась об отношении к лишнему весу.

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