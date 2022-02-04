Александра Зарицкая ошарашила, на сколько кило похудела от своего максимального веса

Артистка сбросила более 30 килограммов.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая во время участия в шоу "Танці з зірками" продемонстрировала невероятное похудение.

Так, за время проекта, где она сражалась за победу с Юрием Мешковым, знаменитость сбросила 20 килограммов. После шоу исполнительница продолжила и дальше делать физические нагрузки, в частности, снова занялась танцами и ходит на репетиции 3-4 раза в неделю. В январе стало известно, что знаменитость стала легче на 30 кило. Впрочем, на этом звезда не останавливается.

В программе "29 вопросов от Люкс ФМ" артистка поделилась, что от начала карантина она похудела на 35 килограммов.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

"Был у меня такой период, когда реально было тяжело петь, ходить. Я поняла, что все-таки должно быть здоровье в приоритете и сейчас я все же приближена к тому, чтобы быть здоровой и получать кайф от жизни, чтобы ничего не мешало воплощать свои мечты. Если считать от наибольшей точки, которая была, это как раз карантин, депрессия, и сейчас – это где-то 35 килограммов", — поделилась она.

Кроме того, тренер команды "Другий шанс" в шоу "Голос країни-12" объяснила, почему никогда не рассекречивала свой максимальный вес. По словам звезды, это не принципиально. Артистке важно показать поклонникам на собственном примере, что человек может меняться, если этого захочет.

Также исполнительница призналась, что до сих пор не избавилась от комплексов: "Пока человек развивается, пока идет всю жизнь к идеалу, иметь комплексы – нормально".

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