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Александра Зарицкая ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за год

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Александра Зарицкая ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за год

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Звезда серьезно занялась своей фигурой.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в прошлом году начала худеть.

Причем обратить внимание на свой внешний вид звезда решила еще во время участия в проекте "Танцы со звездами". После шоу исполнительница продолжила и дальше выполнять физические нагрузки, в частности, Александра снова занялась танцами. Кроме того, Зарицкая консультируется с диетологом.

Александра Зарицкая занимается танцами / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая занимается танцами / instagram.com/kazka.band

"Сейчас я снова начинаю танцевать. Я танцую по три-четыре часа три раза в неделю", — рассказала Саша в программе "Невероятная правда о звездах".

Как говорит певица, за прошлый год ей удалось сбросить 30 кило. Впрочем, на этом звезда не собирается останавливаться. Она и дальше будет демонстрировать отличные результаты своего похудения.

Кстати, Александра добавила, что решила худеть не из-за критики общества.

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