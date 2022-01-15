Александра Зарицкая ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за год

Звезда серьезно занялась своей фигурой.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в прошлом году начала худеть.
Причем обратить внимание на свой внешний вид звезда решила еще во время участия в проекте "Танцы со звездами". После шоу исполнительница продолжила и дальше выполнять физические нагрузки, в частности, Александра снова занялась танцами. Кроме того, Зарицкая консультируется с диетологом.
"Сейчас я снова начинаю танцевать. Я танцую по три-четыре часа три раза в неделю", — рассказала Саша в программе "Невероятная правда о звездах".
Как говорит певица, за прошлый год ей удалось сбросить 30 кило. Впрочем, на этом звезда не собирается останавливаться. Она и дальше будет демонстрировать отличные результаты своего похудения.
Кстати, Александра добавила, что решила худеть не из-за критики общества.
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