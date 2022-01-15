Александра Зарицкая ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за год

Александра Зарицкая ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за год

Звезда серьезно занялась своей фигурой.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в прошлом году начала худеть.

Причем обратить внимание на свой внешний вид звезда решила еще во время участия в проекте "Танцы со звездами". После шоу исполнительница продолжила и дальше выполнять физические нагрузки, в частности, Александра снова занялась танцами. Кроме того, Зарицкая консультируется с диетологом.

Александра Зарицкая занимается танцами / instagram.com/kazka.band

"Сейчас я снова начинаю танцевать. Я танцую по три-четыре часа три раза в неделю", — рассказала Саша в программе "Невероятная правда о звездах".

Как говорит певица, за прошлый год ей удалось сбросить 30 кило. Впрочем, на этом звезда не собирается останавливаться. Она и дальше будет демонстрировать отличные результаты своего похудения.

Кстати, Александра добавила, что решила худеть не из-за критики общества.

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