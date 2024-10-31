Александра Зарицкая ошеломила похудением на 10 кило и в обтягивающем костюме похвасталась фигурой

Солистка группы KAZKA, певица Александра Зарицкая ошеломила эффектным похудением.

В своем Instagram артистка поделилась, что серьезно взялась за свою фигуру. В частности, исполнительница начала активно заниматься спортом. В фотоблоге певица публиковала кадры, на которых в черном обтягивающем спортивном костюме делает разные упражнения под наблюдением тренера.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Как поделилась Александра Зарицкая, ее упорные тренировки уже дали отличный результат. В частности, исполнительница похудела на 10 кг. На кадрах, где певица изображена в обтягивающем наряде, можно отлично рассмотреть, как заметно изменилась фигура артистки. Однако на достигнутом Александра Зарицкая не собирается останавливаться. Они с тренером задумали грандиозные планы касательно занятий спортом. Впрочем, подробности исполнительница пока что не рассказывает.

"А у кого-то минус 10 килограммов, кстати", — коротко поделилась со поклонниками исполнительница.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, недавно актриса Любава Грешнова рассказала о своем похудении на 40 килограммов. Артистка рассекретила, как ей удалось добиться таких результатов без диет.

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