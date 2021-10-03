Александра Зарицкая ошеломила, сколько сбросила кило от начала участия в "Танцах со звездами"

Певица сильно похудела.
Солистка группы KAZKA, участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая ошеломила, сколько сбросила килограммов от начала участия в проекте.
Так, знаменитость заявила, что похудела на 12 килограммов. Артистка призналась, что ее первая цель — чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.
"На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках", — заявила она.
Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра — мужчина ее мечты.
"Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно тот мужчина, которого я всю жизнь хотела", — призналась артистка.
Напомним, ранее Александра Зарицкая рассказала о своих новых отношениях. Артистка недавно встречается с новым парнем, но не рассекречивает его имени.