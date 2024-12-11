Александра Зарицкая отложила свадьбу с женихом и назвала причину: "Сейчас мы не можем"

Артистка должна была официально выйти замуж за возлюбленного еще летом, однако этого не произошло.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отложила свадьбу с женихом, музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко.

Исполнительница должна была официально выйти замуж еще летом, но этого не произошло. Как объяснила Зарицкая на YouTube-канале "Okay Eva", они с возлюбленным очень хотят сыграть свадьбу, но не могут себе этого позволить. Певица признается, что планирует с размахом отпраздновать замужество, но во время войны ее будет мучить совесть из-за того, что она не задонатила потраченные средства на помощь военным.

"Я очень хочу свадьбу, но я пока что не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу, без этого ощущения, что мы их не задонатили", – объяснила артистка.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Александр Зарицкий также признается, что постоянно пытается помогать стране во время полномасштабной войны, но она беспокоится, что делает мало. Поэтому певица находит разные методы, как может быть еще более полезной.

"У меня есть мулька такая, что я постоянно мало делаю. Это третий год уже войны, а у меня все равно эта штука, что я мало что делаю", — поделилась артистка.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua подводит итоги года. Хот Александра Зарицкая не сыграла свадьбу летом, как планировала, однако многие звезды решились на этот шаг. Предлагаем узнать, кто из знаменитостей 2024 года женился или вышел замуж.

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