Александра Зарицкая поделилась своими переживаниями: "Эмоциональное состояние летит в бездну"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем сложном эмоциональном состоянии.

Как поделилась певица в своем блоге в Instagram, сейчас она, как и большинство украинцев, испытывает эмоциональные "качели".

"Чувствую, что сейчас мое эмоциональное состояние летит в пропасть. Пишу не потому, что хочу пожаловаться, знаю, что многим в миллионы раз сложнее сегодня. Просто хочу поддержать всех, кому тяжело. Всех, у кого качели настроения сейчас опускаются вниз. Чувствую то же", — написала Александра.

Певица также рассказала, что в столь сложный период ей помогает работа и поддержка ее поклонников. Именно поэтому Зарицкая сейчас пытается сосредоточиться на творчестве.

"Единственное, что держит в тонусе — выступления и записи. Во-первых, в студиях и на площадках почти всегда есть генераторы. А я в доме живу по трое суток без электроэнергии. Во-вторых, я чувствую, что нужна вам, когда пою. ", – добавила Александра.

Также к своему сообщению артистка добавила отрывок видео обновленной версии песни группы KAZKA"Праздник". Кстати, это видео, как рассказала Александра, они снимали у нее дома за 10 минут до отключения света.

Читайте также: